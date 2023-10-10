Yetkili açıkladı: İsrail’den Antalya’ya uçuşlar artırıldı mı?

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, "İsrail'den planlanan uçuş sayısında artış söz konusu değil. Daha önceden planlandığı gibi günde 6-8 uçuş gerçekleşiyor. Uçuşlar normal seyrinde. Farklı bir hareketlilik yok" dedi.

DHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 10:28
Yetkili açıkladı: İsrail’den Antalya’ya uçuşlar artırıldı mı?
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Sosyal medya üzerinden İsrail-Filistin çatışmasının ardından, İsrail’den Türkiye’ye uçuşların artırıldığı iddia edildi.

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, yaptığı açıklama  İsrail'de yaşanan çatışma sonrası Antalya'ya bu ülkeden gelen uçak sayısında artış yaşanmadığını belirtti.

Daha önceden planlandığı gibi uçuşların sürdüğünü dile getiren Seyitoğlu, "İsrail'den planlanan uçuş sayısında artış söz konusu değil. Daha önceden planlandığı gibi günde 6-8 uçuş gerçekleşiyor. Uçuşlar normal seyrinde, önceden planlandığı gibi devam ediyor. Farklı bir hareketlilik yok" diye konuştu. 


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