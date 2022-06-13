YHT biletlerine ne kadar zam geldi? YHT biletleri ne kadar oldu? İstanbul- Eskişehir YHT biletleri ne kadar?

13 Haziran 2022 Pazartesi, 12:43

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, YHT (Yüksek Hızlı Tren) biletlerine yüzde 30 zam yaptı.

Yapılan yeni zam ile beraber, İstanbul Pendik'ten Eskişehir'e YHT bilet fiyatı 98 liradan 127 liraya çıkmış oldu.

İstanbul Pendik'ten Ankara Gar'a YHT bileti 193 TL, Konya Gar'a 235 TL oldu.

TCDD tarafından Yüksek Hızlı Tren seferlerine ocak ayında yüzde 20, mart ayında da yüzde 10 ve nisan ayında yüzde 15 oranında zam yapılmıştı.