Yıkılan barınağın eşyalarına müteahhit el koydu iddiası
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampusu’nda 22 yıldır yer alan ve geçen aylarda yönetimce zorla başka bir yere tahliye edilen Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi’ne dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Barınakta görev alan gönüllülerin iddialarına göre eski barınaktaki eşyalara müteahhit el koydu.
Cumhuriyet’e konuşan gönüllüler, “Barınaktaki kendi imkânlarımızla aldığımız çelik ilaç dolaplarını, makineleri, buzdolabını, arazide kullandığımız ATV’yi, kısacası para eden her şeyi almışlar. Toplam 4 ton demirin ve eşyaların müteahhit tarafından hurda olarak satıldığını düşünüyoruz. Yönetim bu eşyaların kamyonla çıkarıldığını görmedi mi?” dedi.
Gönüllüler, “Müteahhit 2015 yılından beri tanıdığımız biri. Üniversitenin beyaz eşya bakımı gibi işleriyle ilgilenirken bu yönetimle beraber müteahhit oldu. Büyük işler almaya başladı” dedi.
Tahliye edilen köpekler hakkında da bilgi veren gönüllüler, yeni barınakta gerekli şartların sağlanamadığını belirtti.
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