'Yeni barınakta gerekli şartlar sağlanmadı'

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 04:00

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan gönüllüler, “Kulübe olmadığı için hayvanlar hep ıslandı ve üşüdü. Hayvanların kalması için plastik kulübeler koymuşlar fakat hayvanlar ona alışık değil. Ahşap kulübe sayısı da tüm hayvanlara yetecek kadar değil. Hayvanlar etrafları açık bir şekilde bir tahtanın üzerinde kalıyor” ifadelerini kullandı.

Gönüllüler ayrıca bazılarının içeri girip hayvanların durumunu sosyal medyadan paylaşmalarının ardından yeniden barınağa girmelerinin yasaklandığını belirtti.

BUPaws, Cumhurbaşkanlığı kararıyla tahliye edildi. Tahliye sırasında üniversite güvenliği, gönüllülere sert müdahalelerde bulunmuştu.