Yıkılan binanın enkazında duygulandıran not...

Hatay'ın Antakya ilçesinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği yıkılan binanın enkazına bırakılan, 'Burada kızım var lütfen' yazılı not, görenleri duygulandırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 16:24
Yıkılan binanın enkazında duygulandıran not...
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da çok sayıda bina yıkıldı. 

Akevler Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı binanın enkazı altında kalan 15 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 

13 ŞUBAT'TA YAZILMIŞ...

Enkazın üzerine, depremden kurtulan kişi tarafından yazıldığı tahmin edilen 'Burada kızım var lütfen. 13.02.2023' yazılı not görenleri duygulandırdı.


hatay antakya not 6 Şubat depremi AFAD son depremler artçı deprem deprem

İlgili Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ'dan deprem felaketi sonrası anlamlı paylaşım: 'Birbirimize sımsıkı sarılalım olur mu?'

Kıvanç Tatlıtuğ'dan deprem felaketi sonrası anlamlı paylaşım: 'Birbirimize sımsıkı sarılalım olur mu?'
Kemal Okuyan: Depremden koruyamıyorlarsa gidecekler iktidardan

Kemal Okuyan: Depremden koruyamıyorlarsa gidecekler iktidardan

En Çok Okunan Haberler