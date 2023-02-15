Yıkılan binanın enkazında duygulandıran not...
Hatay'ın Antakya ilçesinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği yıkılan binanın enkazına bırakılan, 'Burada kızım var lütfen' yazılı not, görenleri duygulandırdı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da çok sayıda bina yıkıldı.
Akevler Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı binanın enkazı altında kalan 15 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
13 ŞUBAT'TA YAZILMIŞ...
Enkazın üzerine, depremden kurtulan kişi tarafından yazıldığı tahmin edilen 'Burada kızım var lütfen. 13.02.2023' yazılı not görenleri duygulandırdı.
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