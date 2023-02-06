Hacer Foggo duyurdu: Deprem bölgelerindeki cemevleri 7/24 açık olacak
CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerindeki cemevlerinin barınma ve yemek için kapılarının 7/24 halka açık olduğunu söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, sosyal medya paylaşımında deprem bölgelerindeki cemevlerinin 7/24 kapılarının açık olacağını belirterek konuyla ilgili bilgileri paylaştı.
Foggo, paylaşımında şu bilgileri verdi:
"Maraş Cemevi Antakya, Samandağ Cemevi, Antep Cemevi, Osmaniye kadirli Cemevi, Malatya Cemevi, Adıyaman Cemevi, Adana Cemevi, Diyarbakır Cemevi, Urfa Kısas Cemevi."
Foggo, ikinci paylaşımında kapılarını açan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı şubelerini de saydı.
1-Bölgede ki Tüm Cemevleri— Hacer Foggo (@hacerfoggo) February 6, 2023
Barınma ve yemek için 7/24 açık olacak:
Maraş Cemevi
Antakya,
Samandağ Cemevi,
Antep Cemevi,
Osmaniye kadirli Cemevi,
Malatya Cemevi,
Adıyaman Cemevi,
Adana Cemevi,
Diyarbakır Cemevi,
Urfa Kısas Cemi
Foggo'nun paylaşımı şu şekilde oldu:
"Adana Şubesi adresi: 100. Mah. Hacı Bektaş Veli Bulvarı NO:66 Adana, Adana Ceyhan Şubesi adresi: Namık Kemal mah. Ahmet Ural sok. no:77, Adıyaman Şubesi adresi: Yunus Emre Mah. Dellek Pınar Mevkii Adıyaman, Kahramanmaraş Nurhak Şubesi : Karaçar Mah. Atatürk Bulvarı Nurhak/Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Elbistan Şubesi: Cumhuriyet Mah. Hacı Bektaş Veli Cad. NO:11-3 Elbistan/Kahramanmaraş, Hatay İskenderun Şubesi: Mustafa Kemal Mah. Hasan Ali Yücel Cad. 550. Sok. NO:7 İskenderun/Hatay."
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