Hacer Foggo duyurdu: Deprem bölgelerindeki cemevleri 7/24 açık olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, sosyal medya paylaşımında deprem bölgelerindeki cemevlerinin 7/24 kapılarının açık olacağını belirterek konuyla ilgili bilgileri paylaştı.

Foggo, paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Maraş Cemevi Antakya, Samandağ Cemevi, Antep Cemevi, Osmaniye kadirli Cemevi, Malatya Cemevi, Adıyaman Cemevi, Adana Cemevi, Diyarbakır Cemevi, Urfa Kısas Cemevi."

Foggo, ikinci paylaşımında kapılarını açan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı şubelerini de saydı.

1-Bölgede ki Tüm Cemevleri



Barınma ve yemek için 7/24 açık olacak:



Maraş Cemevi

Antakya,

Samandağ Cemevi,

Antep Cemevi,

Osmaniye kadirli Cemevi,

Malatya Cemevi,

Adıyaman Cemevi,

Adana Cemevi,

Diyarbakır Cemevi,

Urfa Kısas Cemi