Hacer Foggo duyurdu: Deprem bölgelerindeki cemevleri 7/24 açık olacak

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerindeki cemevlerinin barınma ve yemek için kapılarının 7/24 halka açık olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 16:52
Hacer Foggo duyurdu: Deprem bölgelerindeki cemevleri 7/24 açık olacak
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, sosyal medya paylaşımında deprem bölgelerindeki cemevlerinin 7/24 kapılarının açık olacağını belirterek konuyla ilgili bilgileri paylaştı.

Foggo, paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Maraş Cemevi Antakya, Samandağ Cemevi, Antep Cemevi, Osmaniye kadirli Cemevi, Malatya Cemevi, Adıyaman Cemevi, Adana Cemevi, Diyarbakır Cemevi, Urfa Kısas Cemevi."

Foggo, ikinci paylaşımında kapılarını açan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı şubelerini de saydı.

Foggo'nun paylaşımı şu şekilde oldu:

"Adana Şubesi adresi: 100. Mah. Hacı Bektaş Veli Bulvarı NO:66 Adana, Adana Ceyhan Şubesi adresi: Namık Kemal mah. Ahmet Ural sok. no:77, Adıyaman Şubesi adresi: Yunus Emre Mah. Dellek Pınar Mevkii Adıyaman, Kahramanmaraş Nurhak Şubesi : Karaçar Mah. Atatürk Bulvarı Nurhak/Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Elbistan Şubesi: Cumhuriyet Mah. Hacı Bektaş Veli Cad. NO:11-3 Elbistan/Kahramanmaraş, Hatay İskenderun Şubesi: Mustafa Kemal Mah. Hasan Ali Yücel Cad. 550. Sok. NO:7 İskenderun/Hatay."


Hacer Foggo Cemevi Cemevleri artçı deprem AFAD son depremler deprem kahramanmaraş

İlgili Haberler

Kırklareli'nde cemevinden kombi ve şamdan çalan 2 zanlı yakalandı

Kırklareli'nde cemevinden kombi ve şamdan çalan 2 zanlı yakalandı
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na atama kararı Resmi Gazete'de

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na atama kararı Resmi Gazete'de
Belediyeye ait cemevi, Alevi Kültür Dernekleri’ne tahsis edildi

Belediyeye ait cemevi, Alevi Kültür Dernekleri’ne tahsis edildi

En Çok Okunan Haberler