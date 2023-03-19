İlber Ortaylı'dan dikkat çeken 'Isias Otel' yazısı: 'Türkiye'de inşaat sektörünün sahtekârlığın abidesi'

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 09:48

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 09:48

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Felakette 49 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti, binlerce kişi de evsiz kaldı.

Son olarak ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Hürriyet gazetesindeki yazısında Kahramanmaraş'taki depremlerde yıkılan ve KKTC'li sporcu çocukların hayatını kaybettiği İsias Otel üzerinden Türkiye'deki inşaat sektörüne ilişkin sert eleştiriler yaptı.

"İBRET NESNESİ OLMALI"

Ortaylı "Adıyaman’daki otel, Türkiye’de inşaat sektörünün sahtekârlık olayının abidesi. Bence olduğu gibi bir ibret nesnesi olarak bu haliyle muhafaza edilmeli ve hikâyesi anlatılmalı" dedi.

Ortaylı yazısında şu ifadeleri kullandı:

* 25 yavrumuz son depremde Adıyaman’da Isias Otel’in kalıntıları altında kaldı. Kurtulan çok az. Çocuğunu kaybeden öğretmen ile karşılaştım, “Dünyada en zor saygı görevi bir anaya ve babaya çocuğu için başsağlığı dilemek.” Hayat devam ediyor. Cana yakın halkın çocuklarıyla anında kaynaştık ama hüzün ortada geziyor. Hayatın bize en büyük hediye olduğu ve ne olursa olsun yaşanıp sürdürülmesi gerektiği üzerinde durdum ama iki öğretmenin çocukları bazılarının ebeveynlerini orada kaybettik. Sayıca küçük bir toplum için inanılmaz bir yara.

* Adıyaman’daki otel, Türkiye’de inşaat sektörünün sahtekârlık olayının abidesi. Bence olduğu gibi, bir ibret nesnesi olarak bu haliyle muhafaza edilmeli ve hikâyesi anlatılmalı. İnsanların kriminal davranışları unutulmamalı. Yapanlar yok olsalar bile toplumun hafızasına yerleştirilmeliler. Türkiye, Kıbrıs’a her zaman olduğu gibi sahip çıkmalı. Bu çocukların yerine yetişecek olanlara destek olmalı. Şurası bir gerçek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hep var olacak bizim dışımızda ama yanımızda devam edecek. Tıpkı bizim de onlarla yapacağımız gibi.