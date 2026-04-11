Yıkılan Said Bey Sitesi davasında karar beklenirken heyetten ‘ek rapor’ talebi: Adalet tecelli etmedi

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılmasına karşın 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremin ardından 46 kişiye mezar olan Kahramanmaraş’taki Said Bey Sitesi davasında 11’inci duruşma dün görüldü. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve karar duruşması olması beklenen oturumda mahkeme heyeti, yapı denetim firmasından sanık H.Y’nin görev tanımının netleştirilmediği gerekçesiyle duruşmayı erteledi. H.Y’nin görev tanımının netleşmesi için ek rapor istedi. Bir sonraki duruşma 15 Haziran’da görülecek.

Mahkemenin kararına kayıp yakınları ve avukatlar tepki gösterdi. “3 yıldır mücadele veriyoruz. Adalete ulaşmak bu kadar zor olmamalı” diyen kayıp yakını Tuba Erdemoğlu, “Mütalaamız açıklanmışken karar duruşması olmasını bekliyorduk ama adalet talebimiz yine dikkate alınmadı” ifadelerini kullandı. “Kaybettiğimiz yakınlarımıza söz verdik. 46 kişinin ölümüne bile isteye sebebiyet verenlerin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz” diyen Erdemoğlu, emsal bir karar çıkana kadar mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

‘KABUL EDİLEMEZ’

11 duruşmadır bu tespitin yapılamamasının kabul edilemez olduğunu söyleyen kayıp yakını avukatı Zübeyir Boztemir, “Bu eksiklerin bugüne kadar giderilmesi gerekirdi. Adalet yine tecelli etmedi. Hayal kırıklığı içindeyiz. Yalnızca adalet istiyoruz” dedi. Duruşmayı salondan takip eden CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise şunları söyledi: “Acılı insanlara üç buçuk yıldır ‘Şimdi karar çıkacak, bu son duruşma’ gibi deyim yerindeyse beklenti satmanın hiçbir anlaşılır tarafı yoktur. Duruşma sırasında görülmüştür ki ülkemizde inşaat sektörü; parası olanın, siyasi bağlantıları olanların, nüfuzlu kimselerle fotoğraf çektirebilenlerin, parti üyeliği bulunanların teknik bilgisi olsa da olmasa da kolaylıkla faaliyet yürütebildiği denetimsiz bir alandır. Bizim ailelerle birlikte ortak talebimiz, tüm sanıkların olası kast ile yargılanıp bu şekilde ceza almalarıdır. Acılı aileleri yeni duruşmalarla, bitmeyen bilirkişi raporlarıyla yormanın, bekletmenin hiçbir faydası yoktur. Bu ülkede bugüne kadar deprem suçları hep cezasız kaldı: Artık parası olanın, yetkisi olanın sorumluluktan kaçamayacağının gösterilmesi lazım. Ailelerimizle dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.”