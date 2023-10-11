Yıkım esnasında bina çöktü: Operatör ölümden döndü
Depremin vurduğu Hatay’da ağır hasarlı bina yıkım esnasında iş makinasının üzerine çöktü, iş makinası operatörü ölümden dönerken panik anları kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Antakya ilçesi Armutlu Mahallesi’nde Gündüz Caddesi’nde yıkım esnasında bina, iş makinesinin üzerine çöktü.
KAMERAYA YANSIDI
Kazayı iş makinası operatörü yara almadan atlatırken binanın çökme anında yaşanan panikse anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
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