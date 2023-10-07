Denetimsiz yıkımla Hatay yine toz duman: 'Bir anda gökyüzü karardı'

Yayınlanma: 07.10.2023 - 19:11

Güncelleme: 07.10.2023 - 19:11

Antakya Saraykent Mahallesi'nde bulunan ve 10 bloktan oluşan Zirve Sitesi konutlarının dimanitle yıkımında önlem alınmaması nedeniyle Antakya'da çok geniş bir alan duman bulutunun içinde kaldı.

Yıkımın yapıldığı yere yaklaşık yarım saat mesafede bulunan Odabaşı Mahallesi'nde yaşayan K. ailesi de oluşan tozdan etkilenen ailelerden oldu.

"NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Cumhuriyet'e konuşan M. K., "Çadırımızın mutfağı dışarıda. Yemek kaynatırken bir anda patlama sesleri duyduk. Sesi korkunçtu. Sonra birden gökyüzü adeta karardı" dedi. Ne olduğunu anlayamadan tozun ortasında kaldıklarını belirten M.K., "Ne yapacağımızı şaşırdık. Tozdan etkilenmemek için panik halinde içeriye geçtik. Bina yıkımlarında su kullanımına dikkat edilmeli, depremden kurtulduk asbestten öleceğiz" dedi.