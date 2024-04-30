Yıkım kararı verilen hastane badana için ödenek verildi

Yayınlanma: 30.04.2024 - 09:42

Güncelleme: 30.04.2024 - 09:42

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hizmete girmesiyle birlikte 2018 yılında Menteşe Devlet Hastanesi hakkında "depreme dayanıksız" raporu verildi ve yıkım kararı alınarak kapatıldı. Sonrasında Menteşe Devlet Hastanesi’nin faaliyete geçmesi için 2018’de Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunuldu ve hastane 15 Mayıs 2020 yılında acil servisin açılması ile hizmete başladı. Daha sonraki süreçte poliklinikler, klinikler, ameliyathane, palyatif bakım servisi ve yoğun bakım gibi birimler de faaliyete geçirildi.

DÖNEMİN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GENCER “DEPREM GÜÇLENDİRMESİ YAPACAĞIZ” DEMİŞTİ

Dönemin Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer yaptığı açıklamada, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hizmete girmesinin ardından gördük ki Menteşe Devlet Hastanesi’ne ciddi anlamda ihtiyacımız var. SSK’dan bize geçen hastanede deprem güçlendirmesi yapacağız. 125 yataklı Menteşe Devlet Hastanesi’ni yıl sonuna kadar hizmete girmiş olacak. Menteşe Devlet Hastanesi’nde acil servisinden tüm servislere kadar hepsi olacak” ifadelerini kullanmıştı.

MİLLETVEKİLİ GÖKCAN “MÜJDE” DİYE AÇIKLAMIŞTI

AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Menteşe Devlet Hastanesi’ne ilişkin 2018 yılında yaptığı açıklamada; “Sağlık Bakanımız ile görüştük ve geçici ruhsat da çıktı. İnşallah yapım, onarım ve tadilat ile ilgili ihale sürecine girilecek. 22 Kasım ihale tarihi ve yapım aşaması da yaklaşık 4 ay sürecek. 2019 yılında inşallah hasta kabulüne başlayacak. Özellikle Menteşe ilçemizdeki esnaflarımız, eczacılarımız ve Menteşe merkezde yaşayan vatandaşlarımızın beklediği bir talepti. Biz de buğun bunun müjdesini veriyoruz” dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Birlik Sağlık Sen Muğla Temsilcisi Abdullah Gül, Ocak 2023’te yaptığı basın açıklamasında, Menteşe Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıklı olmadığını öne sürmüştü. Gül’ün şikayeti üzerine ortaya yeni bir detay ortaya çıktı. Bunun üzerine Gül, Avukatı Mehmet Şükrü Durmuş aracılığıyla 26 Nisan’da Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nda suç duyurusunda bulundu. Gül, 2018 yılında Menteşe Devlet Hastanesi’nin, Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yapılan deprem tahkikatında 2 blokunun yıkılması gerektiği, 1 blokunun acilen yıkılması gerektiği ve 1 blokunun da depreme dayanıksız olup güçlendirme yapılması gerektiğini öne sürdü.

“SONUÇLARI BEKLENMEDEN, RUHSAT İÇİN BAŞVURU DA BULUNDULAR”

Acilen yıkım kararı çıkmasına rağmen Sağlık Bakanlığı’ndan hastanenin boya ve badanası için 800 bin lira ödenek çıkardığını iddia eden Gül, şunları söyledi:

“Raporları göz ardı edip mevki makam ve çıkar rant uğruna tekrardan açılması için işlemleri yapan dönemin kamu görevlileri hakkında avukatım Mehmet Şükrü Yılmaz aracılığıyla yaptığımız suç duyurusunu bildirmek üzere bugün buradayız. Bilindiği üzere 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde Hatay'a 2 hastanemiz yıkılmış, hiçbir kamu hastanemiz görev yapamamış, hizmet veremez hale gelmiş Antakya merkez Devlet Hastanesi aldığı hasardan dolayı daha adı konmamış bebekten 80 yaşındaki vatandaşımıza kadar yatağında boğularak can vermişlerdir. Bugün orada bu insanlarımızın, adına cinayet dediğimiz sebeplerden dolayı hayatlarını kaybeden insanlarımızın yaşadığımız acıları, burada yaşanmaması için verdiğimiz mücadeledir. 2018 yılında Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi açıldığında Menteşe Devlet Hastanesi kapandı. O sürede yapılan deprem tahkikat raporlarını, sonuçları beklenmeden, esnaf eczacılar, çıkar, koltuk rantları uğruna tekrardan mayıs ayında o dönemki bürokratlar, Sağlık Bakanlığı'na ruhsat için başvuru da bulundular.

“BOYASI, BADANASI İÇİN ÖDENEK ÇIKARDILAR”

Temmuz ayında çıkan raporda az önce bahsedildiği gibi acilen yıkım kararı çıkmasına rağmen, bu belgeyi tabiri caizse sümen altı edip, üstüne Sağlık Bakanlığı’ndan 800 bin lira hastanenin boyası, badanası için ödenek çıkardılar. 800 bin lira 2018 rakamıyla ve yıkılacak bir hastane. Yıkılması gereken bir hastane. Şifa dağıtması gerekirken içerideki insanlara mezar olacak bir hastaneye 800 bin lira Sağlık Bakanlığı'ndan ödenek çıkardılar. Bu vatandaşlar hakkında 2020 yılında da faaliyete soktular. Bütün bu insanların canlarını hiçe sayarak, biz de her daim Birlik Sağlık-Sen olarak, emeğin mücadelesini verdiğimiz noktada bunun hesabını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kanun ülkesi olduğunun bilinciyle adli mercilere gerekli şikayetimizi yaptık. O dönem buna izin veren sümen altı edip insanların hayatını hiçe sayan tüyü bitmemiş yetimin hakkını ranta gömenler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Sonuna kadar da mücadelemiz vereceğiz.”

“HASTANENİN ACİLEN KAPANMASI LAZIM”

Menteşe Devlet Hastanesi’nin acilen kapatılması gerektiğini söyleyen Gül, “Bugün bu hastanede yatan ve şifa dağıtmak isteyen sağlık çalışanları arkadaşlarımız can güvenliksiz bir şekilde çalışıyor. Bu hastanenin acilen kapanması lazım, acilen. Bugün bu konuşmayı yaparken belki konuşmayı dinlediğimiz esnada burada bir deprem olabilir. Bunu garantisini kimse veremez. Son dönemlerde Naci Görür hocamızın da söylediği gibi Muğla, 7 üzerinde deprem beklenen 15 ilden biri. Fay hattı üzerinde yaşayan 7 ilden biri. Bu kadar riskli bir bölgede hala bu hastanenin faaliyette tutulmasını ne akla ne izana sığdırır bir durumdayız. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir” şeklinde konuştu.