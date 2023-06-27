Yıkıma uğrayan Hatay'da bir yanda enkaz, diğer yanda bayram alışverişi

Yayınlanma: 27.06.2023 - 22:54

Güncelleme: 27.06.2023 - 22:54

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde bölgenin en işlek yerlerinden olan, tarihi 12'nci yüzyıla dayanan Uzun Çarşı'da 2 bin 500 dükkandan 700'ü yıkıldı. 3,5 kilometre uzunluğundaki çarşıda, normale dönüş için çalışmalar sürerken kente dönen esnaf da dükkanlarını açmaya başladı. Çarşıda su ve elektrik sorunuyla ilgili yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından 400 esnaf iş yerini faaliyete geçirdi. Yaraların sarılmaya başlanmasıyla birlikte çarşı, Kurban Bayramı alışverişini yapmak isteyen Hataylıların yeniden uğrak noktası oldu.

Uzun Çarşı esnafından Semir Eraslan bayram hareketliliğinin geçen yıllara oranla çok düşük olduğunu belirtti. Eraslan, "Depremden sonra şehri terk edenler yavaş yavaş geri geliyorlar fakat yine de geçmiş yıllara göre yoğunluğumuz çok çok az. Daha iyi olacağını ümit ediyor ve çalışmaya devam ediyoruz. Önceki bayramlara göre insanların yüzünde bir tebessüm yok. Herkes içi buruk alışveriş yapıyor. Özellikle depremden sonra ilk kez gelen yurttaşlarımız ağlaya ağlaya alışveriş yapıyor. İçimizde bir bayram sevinci yok. İnsanlar eski günleri yad edip enkazları izleyerek alışveriş yapıyor" dedi.

'GELECEK ADINA UMUTLUYUZ'

Esnaf Mustafa Kartal ise deprem sonrası Hatay’dan ayrılan yurttaşların geri döndüğünü gördükleri için mutlu olduklarını belirterek, gelecek adına umutlu olduklarını söyledi. Kartal, “Hatay’ı ayağa kaldırmak adına herkesi destek vermeye davet ediyorum. Bizi unutmasınlar" diye konuştu.

Bayram alışverişi için çarşıyı tercih eden yurttaşlardan Ercan Alkaya da çocuklarının bayram sevinçlerini eskisi gibi yaşaması ve onları depremin psikolojisinden uzak tutmak adına bayram alışverişine çıktıklarını söyledi.