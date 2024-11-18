“Yıkımı engelleyen bir talimat mı var?”
CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Karabağlar’da İsmailağa cemaatine ait kaçak yurt binasının yıkımı için emniyetin güvenlik tedbiri almamasını TBMM’ye taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren CHP’li Taşkın, “Yıkımı engelleyen bir talimat mı var?” diye sordu.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde Uzundere Mahallesi’ndeki Alevi köyüne İsmailağa Cemaati tarafından kaçak olarak yapılan yurt ve kuran kursu binasının yıkımının yapılamamasına tepkiler sürüyor. Dere yatağı, park ve oyun alanı olarak planlanan alana yapılan ruhsatsız binanın yıkımını gerçekleştirmek isteyen belediye ekipleri ise dört kez alana gitmelerine karşın emniyetin güvenlik güçlerinin destek sağlamaması sebebiyle işlem yapamadılar. Konuyu Mecliste taşıyan CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.
“YOLSUZLUK”
“Bir cemaatin bu alana kaçak bina yapmasına göz yumulması başlı başına bir yolsuzluk” diyen Taşkın, “Binanın yıkılmasına güvenlik güçlerinin engel olması ise bu yolsuzluğun ne kadar derinlere işlediğinin kanıtı. Karabağlar’da karşı karşıya olduğumuz durum, bazı dini ve siyasi gruplara ayrıcalık tanındığını ve korunduğunu açıkça gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Taşkın, Bakan Yerlikaya’dan şu soruların yanıtını talep etti:
- Karabağlar'da İsmailağa cemaatine ait olduğu belirtilen kaçak yurt binasının yıkımı için yetkili kurumlarca yasal işlemler tamamlanmış olmasına rağmen güvenlik güçlerinin yeterli desteği sağlamadığı bilgisi doğru mudur?
- Yıkım işlemi için gerekli emniyet önlemlerinin alınmamasının gerekçesi nedir? Bölge halkının güvenliği nasıl temin edilmektedir?
- Bu yapı ile ilgili yasal süreçlerin işleyişi ve güvenlik tedbirlerinin alınmamasının arkasında herhangi bir güvenlik zafiyeti veya idari engel var mıdır? Bu konuda alınacak ek tedbirler nelerdir?
- Yapının bulunduğu bölgenin çocuk oyun alanı olarak belirlenmiş olması nedeniyle çocukların sağlığı ve güvenliği açısından atılması gereken ek adımlar ne olacaktır?
- Söz konusu bina için Kaymakamlık ve ilgili kolluk kuvvetleri tarafından yıkım kararının uygulanmasını engelleyen herhangi bir yazılı veya sözlü talimat bulunmakta mıdır?
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet'in rekor ihalesi 'Cengiz'e verildi
- Ünlü peynir markasından 'konkordato' kararı
- AKP'nin 'asgari ücret' formülünü duyurdu
- Demokrat Parti Kurultayı’nda adaylık krizi!
- Emekli askeri hakimden Varank’a sert yanıt!
- Narin cinayetinde 'demir kapı' ayrıntısı
- Süleyman Soylu 'tarafını' seçti
- Grip nedeniyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
- Salim Güran'ın ses kayıtları ortaya çıktı!