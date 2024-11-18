“Yıkımı engelleyen bir talimat mı var?”

Yayınlanma: 18.11.2024 - 09:29

Güncelleme: 18.11.2024 - 09:29

İzmir’in Karabağlar ilçesinde Uzundere Mahallesi’ndeki Alevi köyüne İsmailağa Cemaati tarafından kaçak olarak yapılan yurt ve kuran kursu binasının yıkımının yapılamamasına tepkiler sürüyor. Dere yatağı, park ve oyun alanı olarak planlanan alana yapılan ruhsatsız binanın yıkımını gerçekleştirmek isteyen belediye ekipleri ise dört kez alana gitmelerine karşın emniyetin güvenlik güçlerinin destek sağlamaması sebebiyle işlem yapamadılar. Konuyu Mecliste taşıyan CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

“YOLSUZLUK”

“Bir cemaatin bu alana kaçak bina yapmasına göz yumulması başlı başına bir yolsuzluk” diyen Taşkın, “Binanın yıkılmasına güvenlik güçlerinin engel olması ise bu yolsuzluğun ne kadar derinlere işlediğinin kanıtı. Karabağlar’da karşı karşıya olduğumuz durum, bazı dini ve siyasi gruplara ayrıcalık tanındığını ve korunduğunu açıkça gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Taşkın, Bakan Yerlikaya’dan şu soruların yanıtını talep etti: