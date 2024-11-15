CHP kaçak tarikat yurdunun önünde: 'Devlet eliyle kaçak yapı'

Yayınlanma: 15.11.2024 - 16:19

Güncelleme: 15.11.2024 - 16:23

CHP il örgütü ve ilçe belediye başkanlarının da hazır bulunduğu bina önünde açıklamalarda bulunan Gökan Zeybek, mahkemenin yıkım kararı verdiğini, Karabağlar Belediyesi’nin 4 kere yıkıma gitmesine rağmen kaymakamlığın ve emniyetin polis desteği vermemesinden dolayı yıkılamadığını hatırlattı.

İktidarın kaçak yapıyı koruduğuna dikkat çeken Zeybek, “Devletin gözetim ve denetiminde, mahkemelerin desteğiyle yürümüş bir kaçak yapının önündeyiz. Kaçak tarikat yurdunu arkasından AKP var. Türkiye’de her kaçak yapının kaynağı nedeni AKP’dır. Türkiye'de kaçak yapıların da imar suçlarının da kaynağı ve nedeni AKP’dir. Ranttan beslenen bir yapıdır AKP. Bu süreci takip edeceğiz. Her türlü toplumsal olayda emniyet güçlerini yurttaşların karşısına diken devlet, Esenyurt'ta belediyeye girişi engellemek için duvar olan çevik kuvvet polisleri nasıl oluyor da yurdun yıkılmasını engellemek için bir şey yapmıyor? Devletin memurları hukuku uygulamakla mükelleftir. Kanunsuz emir, emir olamaz. Kanuna aykırı emirleri yerine getirmek zorunda değilsiniz. Size yüklenen sorumluluğu yerine getirin, bu kaçak yapının yıkılmasına yardımcı olun. Bu ve benzeri kaçak yapılarla ilgili sunu söyleyeyim. Bunun arkasında siyaset var. Birçok kaçak yapı yıkılıyor ama bu yıkamıyor çünkü arkasında bir siyasi güç var. Gördüğümüz kadarıyla burada proje var, denetim yok yapıya ilişkin kayıt yok. Bu yapının güvenli olup olmadığından öte yapının kaçak olması önemlidir” diye konuştu.

KINAY: YIKAMIYORUZ

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da “Yasal olarak tüm süreçleri yürüttük. Sizlerin de zaman zaman karşı karşıya kaldığı, kim olduğu ne olduğu belli olmayan kişiler tarafından alan sarıldı. Bununla ilgili hukuki süreçlere başvurulmuş, gerekli yazışmalar yapılmıştır. Kaçak yapilarla kendi belediyemezde mücadele ediyoruz. Birçok kaçak yapı yıktık ancak burada yıkamıyoruz. Bizler aynı çağrımızı tekrarlıyoruz” dedi