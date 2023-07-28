Yıkımı gerçekleştirilen bina iş makinesinin üzerine çöktü

Depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde özel bir hastanenin yıkımı esnasında bina, çalışma yapan iş makinasının üzerine çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 15:47
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Antakya’da hasarlı binaların yıkımları devam ediyor.

Ekipler, ilçe merkezinin Kavaslı Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanenin yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde başladı.

Yıkım esnasındaysa talihsiz bir olay yaşandı ve 4 katlı bina iş makinasının üzerine çöktü.

İş makinası operatörü kazayı yara almadan atlattı.


Yıkım hatay

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