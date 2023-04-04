Erkek şiddeti sürüyor: Kadını yaraladı, ardından intihar etti!

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 16:16

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 16:16

Yurt genelinde kadına yönelik erkek şiddeti artarak devam ediyor.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Fatih Akboğa adlı erkek, Emel Özan adlı kadını ateşli silahla yaraladıktan sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

İddialara göre, ayakkabı atölyesinde çalışan Fatih Akboğa ile Emel Özan öğle arasında dışarı çıktı. Akboğa ve Özan, tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası Fatih Akboğa belinden çıkardığı ateşli silahla, birlikte olduğu öne sürülen Emel Özan adlı kadının göğsüne ateş etti.

KADININ YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR!

Özan kanlar içerisinde yere yığılırken, fail Akboğa aynı silahla kendi göğsüne ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Fatih Akboğa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Emel Özan'ın yaşam mücadelesi verdiği aktarıldı.