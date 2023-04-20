Erkek şiddeti her yerde... Trafikte tartıştığı kadın sürücüye şiddet uyguladı!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 14:35

Güncelleme: 20.04.2023 - 14:35

Kadına yönelik erkek şiddeti her yerde ve her alanda artarak devam ediyor.

Erzincan’da bir kadın sürücü, trafikte yol verme tartışması yaşadığı erkek sürücünün küfür, hakaret ve tehdidine maruz kaldı.

KADIN SÜRÜCÜ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 13.00 sıralarında Erzincan merkez Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Kadın ve erkek sürücünün kullandığı iki otomobil, trafikte seyir halindeyken kavşakta birbirlerine yol vermediklerini iddia ederek tartıştı. İddiaya göre, otomobilinden hemen küfürler ederek aşağı inen sürücü, diğer araç sürücüsü Beyza U.’nun suratına yumruk atarak kadını bayılttı. Yere düşen kadın yaralandı.

FAİL GÖZALTINA ALINDI

Olayı gören çevredeki yurttaşlar duruma seyirci kalamayarak kadına yumruk atarak bayıltan sürücüye tekme tokat saldırdı. Aracını bırakarak kaçmaya çalışan sürücüyü linç edilmekten trafik polisleri ve hemen olay yerine sevk edilen asayiş ekipleri kurtardı. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.

Uğradığı saldırı sonucu yaralanan kadın sürücü Beyza U., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanığı bir yurttaş yaşanan şiddeti şöyle anlattı:

“Trafikte iki araçta seyir halindeyken kavşaktan dönüşte yol vermedin diye kadın sürücüye küfredip, darp ediyor. Ben gördüğümde kadına yumruk atıp bayılttı. Bunun üzerine bu durumu gören vatandaşlar dayanamadı şahsa saldırdı. Linç edilecekti polis kurtardı.”