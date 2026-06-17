Yıl 2026 ama: Muayene için geceden kuyruğa girdiler

Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi’nde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alamayan yurttaşların muayene olabilmek için gece saatlerinden itibaren hastane önünde sıra oluşturduğu öne sürüldü. Randevu sistemiyle ilgili yaşanan sıkıntılar yurttaşların tepkisine yol açtı.

Çok sayıda yurttaşın her sabah kuyruğa girerek doktora ulaşmaya çalıştığı iddia edilirken saat 06.30 civarında görevli personelin gelerek müsait olan doktorlar için sıra verdiği ifade edildi. Yurttaşlar, “Bu halimiz bize 1970’li yılları hatırlatıyor. Buna bir an önce çare bulunmalı. Çarşamba Devlet Hastanesi yetkilileri bu sistem Türkiye’de belki de tek. Bilginiz olsun” ifadelerini kullandı.