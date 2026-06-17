Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yıl 2026 ama: Muayene için geceden kuyruğa girdiler

Yıl 2026 ama: Muayene için geceden kuyruğa girdiler

17.06.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
Takip Et:
Yıl 2026 ama: Muayene için geceden kuyruğa girdiler

Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi'nde MHRS üzerinden randevu alamayan yurttaşların muayene olabilmek için sabaha karşı hastane önünde sıra beklediği öne sürüldü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi’nde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alamayan yurttaşların muayene olabilmek için gece saatlerinden itibaren hastane önünde sıra oluşturduğu öne sürüldü. Randevu sistemiyle ilgili yaşanan sıkıntılar yurttaşların tepkisine yol açtı.

Çok sayıda yurttaşın her sabah kuyruğa girerek doktora ulaşmaya çalıştığı iddia edilirken saat 06.30 civarında görevli personelin gelerek müsait olan doktorlar için sıra verdiği ifade edildi. Yurttaşlar, “Bu halimiz bize 1970’li yılları hatırlatıyor. Buna bir an önce çare bulunmalı. Çarşamba Devlet Hastanesi yetkilileri bu sistem Türkiye’de belki de tek. Bilginiz olsun” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Samsun #Çarşamba #mhrs #Devlet hastanesi