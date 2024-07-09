Yılanların ‘çiftleşme dansı’ kameraya yansıdı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki yılanının 'çiftleşme dansı' görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:42
Abone Ol google-news

Bayramiç'te Kazdağları eteklerindeki Örenli köyü yakınlarında Nihat Cem'in karşısına yolda yürürken 2 metre uzunluğunda 2 yılan çıktı.

Yılanların 'çiftleşme dansı' yaptıklarını gören Cem, cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi.

Görüntülerde yol üzerine 'çiftleşme dansı' yapan yılanlar bir süre sonra ortadan kayboldu.


çanakkale haberleri yılan haberleri çiftleşme dansı haberleri

İlgili Haberler

Asya'nın uzun yaşam sırrı: Yılan meyvesi ve faydaları

Asya'nın uzun yaşam sırrı: Yılan meyvesi ve faydaları
Mersin'de hasat zorlu şartlar altında devam ediyor: Bayılan işçiler oluyor!

Mersin'de hasat zorlu şartlar altında devam ediyor: Bayılan işçiler oluyor!
Yılanların ‘çiftleşme dansı’ kameraya yansıdı

Yılanların ‘çiftleşme dansı’ kameraya yansıdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler