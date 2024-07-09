Yılanların ‘çiftleşme dansı’ kameraya yansıdı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki yılanının 'çiftleşme dansı' görüntülendi.
Bayramiç'te Kazdağları eteklerindeki Örenli köyü yakınlarında Nihat Cem'in karşısına yolda yürürken 2 metre uzunluğunda 2 yılan çıktı.
Yılanların 'çiftleşme dansı' yaptıklarını gören Cem, cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi.
Görüntülerde yol üzerine 'çiftleşme dansı' yapan yılanlar bir süre sonra ortadan kayboldu.
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