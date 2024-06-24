Yılanların ‘çiftleşme dansı’ kameraya yansıdı

Tunceli’de, iki metre uzunluğundaki iki siyah yılanın ‘çiftleşme dansı’ bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 12:36
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Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde hayvancılık yapan Şahin Keskin isimli yurttaş, hayvanlarını otlattığı esnada, çiftleşen iki siyah yılana denk geldi. 

Yılanların çiftleşme dansını cep telefonu kamerasıyla kayıt alan Şahin Keskin, “Siyah yılanların zehirsiz olduğunu bildiğim için çekinmeden yakınlarına kadar sokulup o anları kayıt altına aldım. Kaydın ardından yanımda bulunan çoban köpeğinin onlara zarar vermemesi için bölgeden uzaklaştım” dedi.

Tunceli’de, son günlerde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yılanlar sıkça görülmeye başlarken yetkililer, yılanlardan uzak durulması ve zarar verilmemesi için uyarılarda bulunuyor.


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