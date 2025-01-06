Yılbaşı gecesi silahla katletmişti: 'Arkadaş' katili yakalandı

Arnavutköy’de yılbaşı gecesi arkadaşını öldüren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yılbaşı gecesi silahla katletmişti: 'Arkadaş' katili yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 16:36

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde 1 Ocak 2025 günü bir grup arkadaşın ateş yakmak için odun istediği sırada çıktığı iddia edilen tartışma, silahlı kavga çıkmıştı.

Hurdacı ile tartışmaya başlayan Diren Kaya’yı durdurmak isteyen Mikail Gümüş, arkadaşının kurşunlarına hedef olmuştu.

Ağır yaralanan Gümüş, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiş, hurdacıda bulunan Uğur Tanrıgül ise silah kabzasından aldığı darbelerle ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Saldırgan Diren Kaya ise olay yerinden kaçmıştı.

YAKALANDI

Polis ekiplerinin yapılan çalışmalarda, mağdur Uğur Tanrıgül ile şüpheli Diren Kaya arasında geçmişe dayalı aralarında husumet olduğu öğrenildi.

Çalışmaların devamında olayda silah kullanan firari şüpheli Diren Kaya Yasa Dışı Yollardan ülke dışına çıkmak istediği sırada Edirne’de jandarma ekipleri tarafından 03.01.2024 günü yakalandı.

Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Etiketler: #yılbaşı #Yılbaşı Gecesi #Arnavutköy

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