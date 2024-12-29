Yılbaşı öncesi 127 litre sahte alkol ele geçirildi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 127 litre sahte alkol ele geçirildi.

Yılbaşı öncesi 127 litre sahte alkol ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 29.12.2024 - 16:58

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Güzelyalı’da bisikletinin arka sepetinde şişelere doldurulmuş kaçak içki satmaya çalışan E.S.’yi tespit etti.

Suçüstü yakalanan şüpheli, içkileri evinde yaptığını itiraf etti. Bisikletin arkasında kapalı sepette çeşitli ebatlarda 14 şişe içerisinde toplam 8 litre el yapımı alkollü içki bulundu.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 86 şişe içerisinde 119 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Toplamda 100 şişe içerisinde 127 litre el yapımı alkollü içkiye ekiplerce el konuldu.

Şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #Bursa #Operasyon #Sahte alkol

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