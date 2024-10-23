Zeytinburnu'nda iş merkezindeki yangın: 13 saattir sürüyor

Yayınlanma: 23.10.2024 - 08:00

Güncelleme: 23.10.2024 - 08:03

Maltepe Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi’nde bulunan bir iş merkezinin depo kısmında dün saat 17.00 sıralarında yangın çıkmıştı.

13 SAATTİR SÜRÜYOR

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmalarının yaklaşık 13 saatin ardından devam ettiği öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye devam ederken polis ekipleri bölgede güvenlik tedbirleri aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmeye yönelik çalışmaları devam ediyor.