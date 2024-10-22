Zeytinburnu'nda otomobil kamyona çarptı: 1 ölü

Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:57

Güncelleme: 22.10.2024 - 17:57

Kaza, saat 14.30 sıralarında Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 34 CTJ 928 plakalı otomobilin sürücüsü Talha Küçük (20) caddede hızla ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 34 KZ 2619 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri aracın yolcu koltuğunda sıkışan Hüseyin Sefa Emin Aygün'ü (18) sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aygün'ün hayatını kaybettiği belirlenirken sürücü Talha Küçük yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından Hüseyin Sefa Emin Aygün'ün cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Görgü tanığı, "Kazayı görmedim de vurmasıyla Kaza yapan arkadaşın dışarıya çıkmasına denk geldim. Park halindeki kamyona vuruyor, çalışma başlayalı 10 dakika oldu" ifadelerini kullandı.

