Zeytinburnu'ndaki iş merkezi yangını saatler sonra söndürüldü

Zeytinburnu'nda bir iş merkezinde elektrik kablosu üretimi yapılan iş yerinin deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer depolara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucunda yangın söndürülürken yanan alan havadan görüntülendi.

Zeytinburnu'ndaki iş merkezi yangını saatler sonra söndürüldü
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DHA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 09:16

Maltepe Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'nde bulunan 12 katlı iş merkezinde elektrik kablosu üretimi yapılan bir iş yerinin deposunda dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler diğer iş yerlerinin depolarına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmasının ardından yangın söndürülürken yanan alan havadan görüntülendi.


Etiketler: #Zeytinburnu

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