Bursa'da kaçak alkol operasyonu: 1140 litre ele geçirildi!

Bursa'da bir depoda 65 koli içerisinde 1140 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da kaçak alkol operasyonu: 1140 litre ele geçirildi!
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DHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 16:01

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Alipaşa Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 19 Ekim'de adrese operasyon düzenleyen ekipler, U.G. ve D.G. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Depoda yapılan aramada 65 koli içerisinde 1140 litre etil alkol ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #gözaltı #kaçak alkol #Operasyon #Bursa

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