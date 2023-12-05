Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 2 ton kaçak içki ele geçirildi

Yayınlanma: 05.12.2023 - 13:07

Güncelleme: 05.12.2023 - 13:35

Edirne İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Uzunköprü bir eve düzenlenen operasyonda, ev yapımı 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Kaçak içki olayıyla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.