Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 2 ton kaçak içki ele geçirildi
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Uzunköprü ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 2 bin litre sahte ev yapımı içki ele geçirildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Uzunköprü bir eve düzenlenen operasyonda, ev yapımı 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.
Kaçak içki olayıyla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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