Vergi Uzmanı Ozan Bingöl akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine ÖTV zammını 'en iyimser' tahmin diyerek açıkladı! 3 Ocak tarihine dikkat çekti

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, aralık ayında Yİ-ÜFE sıfır dahi açıklansa akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına yapılacak zam oranını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 11:46
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine ÖTV zammını 'en iyimser' tahmin diyerek açıkladı! 3 Ocak tarihine dikkat çekti
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilerine göre, kasım itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53.40, yurt içi üretici fiyatları yüzde 53.15 arttı.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımında; aralık ayında Yİ-ÜFE sıfır dahi açıklansa akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına "en iyimser" tahmin ile yaklaşık yüzde 25 zam yapılacağını söyledi.

3 OCAK'A DİKKAT!

Bingöl, "Bugün bir litre alkolde 845,96? olan ÖTV tutarı 3 Ocak tarihinde aksi bir karar alınmaz ise 1.057,45? olacaktır. Bu artış da bu ürünlerin satış fiyatına zam olarak yansıyacaktır" dedi.

 



Ozan Bingöl akaryakıt tütün Alkol ÖTV

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