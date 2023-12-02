Yılbaşı yaklaşırken... Gaziantep’te 645 litre kaçak alkol ele geçirildi: 4 gözaltı

Yayınlanma: 02.12.2023 - 13:23

Güncelleme: 02.12.2023 - 13:23

Alkollü içeceklere gelen peş peşe zamlar nedeniyle vatandaşlar merdiven altı alkole yöneldi. Kaçak içki nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybederken, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte kaçak alkol operasyonları da hızlandı.

GAZİANTEP'TE 4 GÖZALTI

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, tütün mamulleri ve alkol kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 4 iş yerine operasyon yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların iş yerlerindeki aramalarda ise 643 litre kaçak alkol, 102 adet satışı yasaklanan cinsel içerikli ürün, 15 bin 500 adet dolu makaron, 127 bin adet boş makaron, bin 300 adet kaçak sigara, 155 kilo kaçak çay, 120 kilo tütün, 65 kilo nargile tütünü, 8.5 gram kubar esrar, 5 adet elektronik sigara, 14 adet elektronik sigara likidi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.