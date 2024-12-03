Yalova'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 15:45

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde suçlarına karışan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve fiziki takibe alınan M.C.O.'yu gözaltına alan ekipler, kimlik tespiti çalışmalarında şüphelinin 6 ayrı suçtan arandığını belirledi. Ayrıca şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu uyuşturucu madde ticareti ve nakli yaptıkları tespit edilen M.P., B.Ö. ve E.Z.'yi de yakalayan ekipler, şüphelilerin çantasında 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Ekipler, B.E., O.U. ve M.F.'nin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.


Etiketler: #gözaltı #narkotik #sentetik #uyuşturucu

İlgili Haberler

Evden çıkanlar pes dedirtti! Kırklareli'nde 'uyuşturucu' operasyonu: 5 gözaltı

Evden çıkanlar pes dedirtti! Kırklareli'nde 'uyuşturucu' operasyonu: 5 gözaltı
Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandı!

Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandı!
Tam 8 bin 523 adet... Adana’da eve uyuşturucu baskını!

Tam 8 bin 523 adet... Adana’da eve uyuşturucu baskını!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler