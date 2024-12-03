Yalova'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!
Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde suçlarına karışan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve fiziki takibe alınan M.C.O.'yu gözaltına alan ekipler, kimlik tespiti çalışmalarında şüphelinin 6 ayrı suçtan arandığını belirledi. Ayrıca şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu uyuşturucu madde ticareti ve nakli yaptıkları tespit edilen M.P., B.Ö. ve E.Z.'yi de yakalayan ekipler, şüphelilerin çantasında 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Ekipler, B.E., O.U. ve M.F.'nin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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