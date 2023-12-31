Yılbaşı tatillerinin vazgeçilmezi Uludağ, yeni yıla karsız girecek

Yayınlanma: 31.12.2023 - 16:40

Güncelleme: 31.12.2023 - 16:41

Yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı tatili için uğrak noktası olan Uludağ’da, beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtilirken, yeni yıl kutlamaları için Uludağ zirvesine çıkanlar ise otellerin yapacağı etkinliklerle eğlenecek. Pistlerde, kayak yapmak için yeterli kar kalınlığı oluşmazken, kızakla değerlendirenler ise gönüllerince eğlendi.

Jandarma ekipleri, yılbaşı eğlenceleri için zirveye gelenlerin gece saatlerinde olumsuz etkilenmemesi için tüm önlemlerini aldı. Kar lastiği olmayan vatandaşların zirveye çıkmasına izin verilmezken, araç trafiğinin akışını sağlamak için yoğun mesai harcıyor.

Uludağ’da hava sıcaklığının gece -6 dereceleri görmesi bekleniyor.