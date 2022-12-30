Yılbaşında AVM'ler kaça kadar açık? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta AVM'ler kaça kadar açık?
Alışveriş yapmak isteyenler, yılbaşında AVM'lerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, Yılbaşında AVM'ler kaça kadar açık? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta AVM'ler kaça kadar açık?
Resmî tatillerde açılış saatlerinde değişiklik olabilen AVM'lerin 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kaça kadar açık olacağı merak ediliyor. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta alışveriş merkezine gitmek isteyenler, ''Yılbaşında AVM'ler kaça kadar açık?'' sorusunu aratıyor. İşte ayrıntılar...
YILBAŞINDA AVM'LER KAÇA KADAR AÇIK? 31 ARALIK VE 1 OCAK'TA AVM'LER KAÇA KADAR AÇIK?
Tüm AVM'ler 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde normal mesai saat aralıklarında, 10:00 - 22:00 arası açık olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu’nun sır görüşmesi
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya istifa çağrısı
- 'Erdoğan buldozer gibi ezip geçer'
- Çağlayan iki kişinin ismini paylaştı: 'Beni çok üzdü'
- İmamoğlu davasında yeni gelişme!
- Seçim tarihini belirlediler
- O restoranın kapısına kilit vuruldu
- İBB'nin Fatih tablosuna inceleme
- 'Zehra sen niye böyle gariban kaldın?'
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' isteyen savcıya yeni görev