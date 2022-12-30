Yılbaşında AVM'ler kaça kadar açık? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta AVM'ler kaça kadar açık?

Alışveriş yapmak isteyenler, yılbaşında AVM'lerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, Yılbaşında AVM'ler kaça kadar açık? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta AVM'ler kaça kadar açık?

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 15:14
Yılbaşında AVM'ler kaça kadar açık? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta AVM'ler kaça kadar açık?
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Resmî tatillerde açılış saatlerinde değişiklik olabilen AVM'lerin 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kaça kadar açık olacağı merak ediliyor. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta alışveriş merkezine gitmek isteyenler, ''Yılbaşında AVM'ler kaça kadar açık?'' sorusunu aratıyor. İşte ayrıntılar...

YILBAŞINDA AVM'LER KAÇA KADAR AÇIK? 31 ARALIK VE 1 OCAK'TA AVM'LER KAÇA KADAR AÇIK?

Tüm AVM'ler 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde normal mesai saat aralıklarında, 10:00 - 22:00 arası açık olacak.


AVM 1 Ocak 31 Aralık

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