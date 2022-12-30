Kargolar yılbaşında çalışıyor mu? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kargo firmaları açık mı?
Yurttaşlar, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde kargo firmalarının çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, Kargolar yılbaşında çalışıyor mu? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kargo firmaları çalışıyor mu?
31 Aralık ve yeni yılın ilk günü 1 Ocak'ta kargo firmalarının çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Kargo firmalarını kullanmak isteyen yurttaşlar, ''Kargolar yılbaşında çalışıyor mu?'' sorusunu sıklıkla aratıyor. İşte ayrıntılar...
KARGOLAR YILBAŞINDA ÇALIŞIYOR MU? 31 ARALIK VE 1 OCAK'TA KARGO FİRMALARI ÇALIŞIYOR MU?
Kargo firmaları 31 Aralık Cumartesi günü dağıtım yapmaya devam edecek fakat 1 Ocak Pazar günü kargolar çalışmayacak.
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