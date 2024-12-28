Yayınlanma: 28.12.2024 - 16:47

Güncelleme: 28.12.2024 - 16:47

"Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu, dışarıda yeni yılı kutlamayı planlayan birçok kişinin gündeminde. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yılbaşı gecesine ilişkin toplu taşıma tarifesi netleşti. Peki, yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak'ta metro, metrobüs, marmaray, vapur, otobüs ücretsiz mi olacak? Yılbaşında toplu taşıma kaça kadar çalışıyor? İşte, ayrıntılar...

TOPLU ULAŞIM 1 OCAK'TA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları, dini ve ulusal bayramlarda olduğu gibi, 1 Ocak'ta da İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz olacak.

METROBÜSE 221 EK SEFER YAPILACAK

Yılbaşı gecesindeki yoğunluğu rahatlatmak için toplu ulaşımda ek seferler düzenlendi. 31 Aralık'ta İETT, 832 hattın 64 bin seferini gerçekleştirirken, yılbaşı gecesi 25 farklı hatta 304 ek sefer ekledi. Ayrıca, metrobüs hattında gece boyunca kesintisiz hizmet verilecek şekilde 221 ek sefer konuldu.

METRO HATLARI SAAT KAÇA KADAR HİZMET VERECEK?

Metro İstanbul'da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 1 Ocak’ta 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ve F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları ise 1 Ocak’ta saat 02.00’ye kadar seferlerine devam edecek.

ŞEHİR HATLARI EK SEFERLER DÜZENLEYECEK

Yılbaşı gecesi, İstanbul'un şehir hatları da yolcu yoğunluğuna göre ek seferler düzenleyecek.

BAŞKENTRAY, MARMARAY VE İZBAN SEFERLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Yılbaşı günü, Ankara, İstanbul ve İzmir'de raylı sistemler ücretsiz hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2025 tarihinde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak. Ayrıca, İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı da ücretsiz hizmet sunacak.