Yıldırım düşmesi sonucu 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Bayburt'ta yıldırımın isabet ettiği 16 yaşındaki Muhammet Ali Küçük isimli genç yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, canlı hayvan pazarı yakınlarında hayvan otlattığı esnada Muhammet Ali Küçük'e yıldırım isabet etti, yere yığıldı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan Küçük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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