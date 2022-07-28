Yıldırmak için tuvaleti kapattılar: Mas-Daf işçilerinin direnişinin 11. günü
Düzce’de Mas-Daf fabrikasındaki Birleşik Metal-İş Sendikasına bağlı işçilerin toplusözleşme hakkı elde edebilmek için başlattıkları fabrikayı terk etmeme eylemi 11. gününde.
Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik, Mas-Daf işçilerinin sendikalaşma hakkının bir kez daha Mas-Daf Yönetimi tarafından engellenmeye çalışıldığını söyledi. Yaşanan süreci anlatan bir işçi, “Gündüz çalışıp gece fabrikada bekliyoruz. Bizi yıldırmak için tuvaletleri kapattılar, fabrika bahçesindeki çardakları söktüler ve çay ocaklarımızı kapattılar” dedi.
Çelik, 11. günününe giren işçilerin sürdürdüğü fabrikayı terk etmeme eylemine dair Cumhuriyet’e konuştu. Çelik, “2010 yılında Mas-Daf işçileri sendikamızda örgütlendiler. Mas-Daf yönetimi baskı, tehdit gibi hukuksuzluklarla fabrikada çalışanların tamamını yani 112 kişiyi tazminatsız işten çıkardı. Atılan işçilerin mücadelesi yaklaşık 1.5 yıl boyunca devam etti. Verilen mücadele neticesinde bir kazanım elde edemedik. Sendikamızın işçiler için açtığı davalar kazanıldı. İş mahkemeleri Mas-Daf yönetiminin atılan işçilere sendikal tazminat ödemesine hükmetti. Aradan geçen zamanda Mas-Daf patronu, işçilere verdiği hiçbir sözü tutmadı” dedi. Giderek artan yoksullaşmaya karşın Mas-Daf’ta çalışan işçilerin 2021’de yeniden Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlendiğini belirten Çelik, “Yönetim, yıllarca sürecek bir yetki davası süreciyle Mas-Daf işçilerin sendika hakkının önüne geçti” ifadelerini kullandı.
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