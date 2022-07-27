Fabrika önünde gerginlik: Serel işçileri sendikaları için eylemde

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:44

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Elginkan Holding bünyesindeki ECA Serel Seramik'te işçiler, Çimse-İş’ten Kristal-İş Sendikası’na geçmelerinin ardından "süresiz izne" çıkarıldı.

Bunun üzerine fabrika önünde protesto eylemi yapan işçiler, sendikal tercihlerinde ısrarlı olduklarını ve geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Sanayi Camii önünde toplanan işçilerin eylemine CHP eski Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak ile birlikte DİSK'e bağlı sendikaların temsilcileri de destek oldu.

Eylem sırasında Çimse-İş’in dışarıdan getirdiği bir grup, işçileri tahrik etmeye çalıştı. Gergin anların yaşandığı eylemde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

"İŞÇİLERİ İŞSİZLİKLE TERBİYE ETMEYİN"

İşçiler, cami önünden sloganlarla yürüyüşe geçerek geldikleri fabrika önünde basın açıklaması düzenledi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Serel Seramik fabrikası patronları işçisini işsizlikle terbiye etmeye devam ediyor. Serel Seramik Fabrikası’nda çalışan işçiler patronun değirmeninde öğütülmeye devam ediyor. Elginkan Topluluğu bünyesindeki Serel Seramik Fabrikası yöneticileri dün hiçbir şey yaşanmamış gibi hala işçi kıyımı yapıyor. Halbuki daha iki gün önce buradan son derece demokratik bir şekilde haykırmıştık: İşçilerinizi işsizlikle terbiye etmeyin dedik! İşçilerinizi kendinize küstürmeyin dedik. Marka imajınıza, saygınlığınıza gölge düşürmeyin dedik! Haksız hukuksuz bir şekilde işten attığınız arkadaşlarımızı işe geri alın dedik!Haykırdık! Sizleri iş barışını korumaya çağırdık! Ancak ne var ki işten çıkarılan arkadaşlarımızın sayısı artmaya devam etti. Sizler işçileri izne çıkarmadan önce 600 kişinin önünde verdiğiniz sözlere bu şekilde mi sadık kalıyorsunuz?”

"HEPİMİZİN KADERİ AYNI"

Serel işçilerinin anayasadan, yasalardan ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarla sendika seçme özgürlüğü çerçevesinde Çimse-İş'ten istifa ettikleri belirtilen açıklamada "Bizler demokratik haklarımızı tanımayan, bu haklarımıza saygı duymayan sendikayla aynı yolda yürümekten yorulduk. Artık bardak taştı. Mızrak çuvala sığmıyor! Ancak bu gerçeği hiç kimse görmek istemiyor. Görmedikleri yetmiyor gibi bizleri iki gün önce olduğu gibi bugün yine kardeşlerimizle, abilerimizle burada karşı karşıya getiriyorlar. Aslında hepimizin kaderi aynı. Hepimiz aynı değirmenin taşları arasında öğütülüyoruz. Bizler sustukça bu taşlar bizi ezip bitiriyor" denildi.

"HAKKIMIZI TANIYIN, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE SAYGI DUYUN"

Bugün de bizimle aynı yola baş koyan, bizler gibi işçi olan, ekmeğini alın teriyle kazanan, ekmeğini kazanırken de sağlığından olan, abilerimiz, kardeşlerimiz bizim karşımızda duruyor. Yapmayın! Gelin bu eli kirli tezgahı birlikte yıkalım. İşçileri ekmeğiyle terbiye edenlere hep beraber karşı duralım. Bugün hem Elginkan Topluluğuna hem de bizlerin karşısında duran değerli kardeşlerimize seslenmek istiyoruz! Bu kavga bizlerin ortak kavgası, gelin bu kavgada ezen tarafta olmayın. Bizler aynı yola baş koyduğumuz kardeşlerimizle karşı karşıya gelmeyiz. Bizler bu tuzağa düşmeyiz. Bizler yıllardır canla başla çalışan arkadaşlarımızın ekmeğiyle oynanmasına müsaade etmeyiz. Bizler bu kavgada boyun eğmeyiz. Gelin bu demokratik çağrıya kulak verin, bu iş barışını hep beraber sağlayalım. Sizlere bir kez daha sesleniyoruz. Yasalara aykırı davranmaktan derhal vazgeçin. İşten atmalara derhal son verin. Hukuku ayaklar altına alarak işten attığınız arkadaşlarımızı derhal işe geri çağırın. Demokratik haklarımızı tanıyın. Sendika seçme özgürlüğümüze saygı duyun. Bizler demokratik haklarımız kabul edilene kadar örgütlü mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşasın onurlu, örgütlü mücadelemiz. Yaşasın birliğimiz” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Çalışanların bağlı bulundukları Çimse-İş Sendikası’nın haklarını savunmadığı gerekçesiyle Kristal Sendikası’na geçmek isteyen 465 işçi, Elginkan Vakfı Başkanı Gaye Akçen tarafından 14 Temmuz tarihinde "fabrikada bakım olduğu" gerekçesiyle izne çıkarılmış ve fabrikanın kapısına kilit vurulmuştu. Sendika değişikliği nedeniyle kapının önüne koyulan işçiler, talepleri kabul edilene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini dile getirmişti