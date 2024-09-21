Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir? Eyüp Debik kaç yaşında, nereli?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kamu kurumları ile rektörlerin atanma ve görevden alınma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir? Eyüp Debik kaç yaşında, nereli?
Yıldız Teknik, Doğuş, İnönü, Karadeniz Teknik, Ondokuz Mayıs ve Sivas Cumhuriyet üniversitelerine rektör ataması yapıldı. Peki, Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir? . Eyüp Debik kaç yaşında, nereli?
EYÜP DEBİK KİMDİR?
ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı, Çevre Mühendisliği alanında Profesör unvanına sahiptir.
Eğitim Bilgileri
Doktora, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, 1995 -1999
Yüksek Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği 1993 -1995
Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği 1987 -1992
Yaptığı Tezler
Doktora, Evsel Atık suların Fiziko-Kimyasal Arıtılabilirliğinin Tam Ölçekli Bir Tesiste Araştırılması, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü,1999
Yüksek Lisans, Elmalı Rezervuar Suyunda Sıcaklık Modelemesi, Su Kalitesive Amonyak Formunun Belirlenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü,1995
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