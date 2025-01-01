Yılın ilk gününde İstanbul’da yollar boş kaldı

İstanbul’da yeni yılın ilk gününde sabah saatlerinde yollar boş kaldı.

Yılın ilk gününde İstanbul’da yollar boş kaldı
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İHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 10:24

İstanbul’da 2025 yılının ilk gününde özellikle hafta içi sabah saatlerinde yoğunluğu ile bilinen E-5 ve D-100 karayolları, TEM Otoyolu, sahil yolları, cadde ve sokaklar boş kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü.

Trafik yoğunluğu haritalarında İstanbul genelinde ‘yeşil’ rengin hakim olduğu görüldü.


Etiketler: #İstanbul #yeni yıl #Trafik

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