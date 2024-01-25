Yılın ilk MGK'si toplandı
MGK, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Saray’da toplandı.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’ya gol atan karar
- Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
- Elektrikli otomobil satışları bir anda kesilecek
- Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü
- Elif Şafak’tan intihal kararına yanıt geldi!
- Malatya'da korkutan deprem!
- Bağımsız aday olduğunu açıkladı!
- Demir çelik devi üretimi durdurdu
- Bakanlara emekli maaşı talimatı
- Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?