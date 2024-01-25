Yılın ilk MGK'si toplandı

MGK, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

DHA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 17:26
Yılın ilk MGK'si toplandı
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Saray’da toplandı. 

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.


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