Yılın KKKA’dan ilk ölümü: Sivas'ta bir kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 22.05.2023 - 10:53

Güncelleme: 22.05.2023 - 10:59

Edinilen bilgiye göre, 13 Mayıs tarihinde Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Küçükyüreğil köyünde hayvan otlatan İ.B’nin vücuduna kene yapıştı.

İ.B keneyi kendi imkanlarıyla çıkarttı. İ.B bir süre sonra rahatsızlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı.

Bir süre yoğun bakım servisinde tedavi gören İ.B yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.