Yozgat'ta KKKA bir can daha aldı

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

AA
02 Eylül 2022 Cuma, 12:26
Yozgat'ta KKKA bir can daha aldı
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Kadışehri ilçesinde; 77 yaşındaki kadın N.A, ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle Kadışehri Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İlk müdahalenin ardından N.A, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

KURTARILAMADI

N.A, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi ilçede toprağa verildi.


KKKA Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Kene Yozgat

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