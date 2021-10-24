Yılın ödülü Cumhuriyet yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na

24 Ekim 2021 Pazar, 20:15

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından düzenlenen 'Yılın Başarılı Gazetecileri 2019 ve 2020 yılları ödülleri' Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Törene, Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yanı sıra çok sayıda gazeteci katıldı.

'METASTAZ' ÖDÜLÜ

Gazetemiz yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'a 2019 yılı için yayımladıkları 'Metastaz' kitabı nedeniyle "Orhan Koloğlu İnceleme Araştırma Ödülü" verildi. Ödülü, Terkoğlu ve Pehlivan adına Müyesser Yıldız, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Abdülrezzak Altun'dan aldı.

#ÇGDYılınBaşarılıGazetecileri töreninde Orhan Koloğlu İnceleme Araştırma Ödülü'nü 2019 yılı için @barispehlivan ile @baristerkoglu Metastaz kitaplarıyla aldı. Onlar adına @MuyesserYildiz cezaevi yolculuğunu anımsatarak ödülü aldı.

Ödülü @ilefsocial Dekanı Abdülrezzak Altun sundu pic.twitter.com/CDgovKZIZ4 — ÇGD (@cgdgenelmerkez) October 24, 2021



