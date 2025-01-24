Yıllar önce yine Konya'da bir bina çökmüştü: Konya'da çöken binada enkaz altında kalanlar var

Yayınlanma: 24.01.2025 - 23:30

Güncelleme: 24.01.2025 - 23:30

Konya'nın Selçuk Mahallesi, Beyşehir Caddesi üzerinde bir binanın çöktüğünü görenlerin durumunu resmi olarak bildirdi. Peki, Konya'daki bina neden çöktü? İşte, ayrıntılar...

Konya Valisi İbrahim Akın, olay yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Saat 20.05 itibarıyla 112 merkezine gelen bir ihbarda Beyşehir Caddesi Taşoluk Apartmanı'nın çöktüğü yönünde bilgi ulaştı. Haberin tarafımıza ulaşması üzerine derhal, AFAD, 112, belediye, sağlık tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edildi. Şu an içeriden çıkan bir vatandaşımızdan aldığımız bilgiye göre içeride 5 kişinin olduğu yönünde bilgi edinildi. Elbette ki bu bilgiler ilk elde edilen bilgiler. Binanın ruhsat durumuyla ilgili, kaç dairesi olduğuyla ilgili belediyemizde arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Yine diğer dairelerde oturanlar olup olmadığı yönünde kayıtlar kontrol ediliyor. Şu anda bütün gayretimizle yapının altında olduğu ifade edilen 5 kişinin kurtarılmasına yönelik olarak yürütüyoruz. İnşallah ilerleyen saatlerde gerekli bilgiler elde edildikten sonra gerekli açıklamalar yine tarafımızca yapılacaktır. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Umuyoruz ki hiçbir vatandaşımızı kaybetmeden onları yapının altından kurtarırız. Şu anda arkadaşlarımız bütün imkanlarımızı kullanmak suretiyle çalışmalarını yürütüyorlar."

Vali Akın, "Şu anda henüz olay çok yeni. Zaman içerisinde yapılan incelemelerle binanın hangi gerekçelerle çöktüğü de ortaya konulacaktır." dedi.

TÜRKİYE'Yİ SARSAN YARA: ZÜMRÜT APARTMANI

Tarih:

2 Şubat 2004

Mekân:

Selçuklu, Konya, Türkiye

Olay:

12 katlı Zümrüt Apartmanı, inşaatındaki usulsüzlükler ve yapısal hatalar nedeniyle çöktü. Faciada 92 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Arka Plan

Apartman, 1997'de inşa edilmişti. İnşaat sırasında betonarme kalitesinin düşürülmesi, kat sayısının artırılması ve temelinin yetersiz olması gibi usulsüzlükler yapıldı. Bu hatalar, binanın depreme dayanıksız hale gelmesine yol açtı.

Facia ve Sonrası

2 Şubat 2004'te apartman çökmeye başladı. Arama-kurtarma çalışmaları 9 gün sürdü ve 92 kişi ölü olarak çıkarıldı. Facianın ardından, enkazın olduğu alan uzun süre boş kaldı, 2013’te anıt yapılması önerilse de 2015'te yeni bir bina inşa edildi.

Soruşturma ve Dava

Facianın sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı. Müteahhit, taşeron ve proje sorumlusu tutuklandı. Yapım sürecinde eksik malzeme kullanımı ve belediyenin denetim eksiklikleri ortaya çıktı. 2007'de, müteahhit ve taşeron 4-5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Belediye görevlilerine ise ceza verildi ancak ertelendi.