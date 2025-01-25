Son dakika... Konya'da çöken binadan acı haber: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!

Yayınlanma: 25.01.2025 - 11:23

Güncelleme: 25.01.2025 - 12:11

Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazı altında kalan 2 kişiden biri olan Emine Mustafa'nın 15 saat sonra, saat 11.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler, enkaz altında kalan eşi Turki Muhammed'in kurtarılması için çalışmasını sürdürüyor.

SAĞ KURTARILAN 3 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Selçuklu ilçesindeki binada dün akşam saat 20.00 sıralarında çökme meydana geldi. Enkazda 5 kişinin kaldığı yönünde bilgiler bulunurken, ekipler 3 kişiyle irtibat kurmayı başardı. Binada arama kurtarma çalışması başlatılırken, saat 01.15 sularında ilk kurtarma gerçekleşti. Bundan yaklaşık 10 dakika sonra ikinci kişi de sağ çıkarıldı. Üçüncü kişi ise, saat 03.30 sularında kurtarıldı. Kurtarılan üç kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Söz konusu yaralılara ilk müdahale enkaz altında yapılırken, açılan koridordan çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.