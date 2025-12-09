Yıllarca şiddet gördüğü eşini öldüren Serap Avcı hakkında tahliye kararı!

Kendisine şiddet uygulayan kocası Yasin Avcı'yı bıçakla öldürmekten Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan bir çocuk annesi Serap Avcı bugün hakim karşısına çıktı.

Duruşmayı İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri, kadın dernekleri ve avukatlar da takip etti.

Mahkeme heyeti, altıncı duruşma sonunda Serap Avcı'nın tahliye edilmesine karar verdi.

"SERAP BUGÜNDEN İTİBAREN, HAYATTA KALDIĞI İÇİN ARTIK HAPİSTE OLMAYACAK"

Kararı sevinçle karşılayan “Serap İçin Feministler Kampanya Grubu” Küçükçekmece Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Açıklamada "Serap bugünden itibaren, hayatta kaldığı için artık hapiste olmayacak. Biz 6 celsedir Serap’la dayanışmamızı sürdürüyoruz feministler olarak. Bugün, meşru müdafaada sınırın aşılması nedeniyle cezaya yer olmadığı yönünde karar çıktı. Biz başından beri bunu anlatıyoruz. Savcılık mütalaasını gördüğümüzde ne yazık ki iddianamenin aynısı olduğunu görmüştük ve açıkçası umutsuzluğa kapılmıştık. Yine erkek adalet mi tecelli edecek diye endişe etmiştik" denildi.

"SERAP YILLAR BOYUNCA YAŞADIĞI ŞİDDETİN ARDINDAN HAYATTA KALDIĞI İÇİN CEZALANDIRILMAYACAK"

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

"Serap, 7,5 yıl boyunca uğradığı şiddetin karşısında karakola gitmediği için, polise gitmediği için, kimseye söyleyemediği için, derdini kimseyle paylaşamadığı için cezalandırılacak mı diye endişe etmiştik. Ama bugün bizim beklemediğimiz bir şey oldu. Serap'ın mücadelesiyle ve kadın dayanışmasıyla kazandığımız bir şey oldu. Serap yıllar boyunca yaşadığı şiddetin ardından hayatta kaldığı için cezalandırılmayacak... Bu kadın dayanışmasının başarısıdır."

"SERAP’IN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Biz Serap’ın neden polise gidemediğini, neden yardım isteyemediğini ve neden bu şiddetten kurtulamadığını, kendi deneyimlerinden ve sayısız kadının erkek şiddeti deneyiminden çok iyi bile feministler olarak Serap’ın yanında olmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki daha bitmedi. Serap daha cezaevinden çıkacak, çocuğunun velayetini almak için başka bir mücadele verecek. Hayatta kalmak için, erkek egemen sistemin baskısından uzakta hayatta kalmak için yine mücadele edecek. Bu mücadelede de Serap Avcı yalnız değildir."

"ÖLDÜRÜLMEMEK İÇİN ÖLDÜRMEK ZORUNDA KALDI DİYE SEVİNEMEYİZ. AMA SERAP ÖZGÜR KALDIĞI İÇİN SEVİNİYORUZ"

"Bağırıyoruz, herkes duysun diyoruz; erkek şiddeti son bulsun diyoruz. Serap ve Serap gibiler şüpheli bir ölüm olmasın, balkondan düşmesin, balkondan atılmasın diye mücadele ediyoruz. Gerçek adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün mutluyuz ama bu mutluluk buruk bir mutluluk çünkü bir yandan da biz bugün içeride Serap’ın 7,5 yıl boyunca yaşadıklarını dinledik; çok ağır bir hikaye dinledik. Serap’ın o gece yaşadıklarını dinledik. Dolayısıyla bir kadın bu kadar şiddetin karşısında yalnız kaldı ve öldürülmemek için öldürmek zorunda kaldı diye sevinemeyiz. Ama, Serap özgür kaldığı için seviniyoruz."