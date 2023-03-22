Yıllardır evinin önünde duruyor... 47 yıllık traktöre otoyol cezası geldi!

Bursa İznik'te çiftçilik yapan Ali Kılınç, evinin önünde duran 47 yıllık traktörü için telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı. Kılınç, hiç gitmediği İstanbul-İzmir otobanında 'ihlalli geçiş' yaptığına ilişkin mesaj aldı.

İHA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:38
Yıllardır evinin önünde duruyor... 47 yıllık traktöre otoyol cezası geldi!
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Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilik yapan 65 yaşındaki Ali Kılınç adlı yurttaş, geçtiğimiz günlerde telefonuna gelen mesajla büyük şok yaşadı.

Otoyol A.Ş. tarafından atılan mesajda, "16 H aracınız ile 11.03.2023 23.26 İstanbul İzmir Otoyolu 21 - Köprü gişesinden ihlalli (ödemesiz) geçilmiştir. 15 gün içinde ödeme yapılmazsa bir katı, 45 gün sonra ise 4 katı ceza eklenecektir" ifadeleri yer aldı.

Mesajın öncelikle şaka olduğunu düşünen Kılınç, e-Devlet uygulamasından durumu kontrol etti.

1976 model 47 yıllık traktörünün en fazla 10 kilometre gidebileceğini belirten Kılınç, konuyla ilgili ne yapacağını bilemediğini söyledi.



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