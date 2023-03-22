Yıllardır evinin önünde duruyor... 47 yıllık traktöre otoyol cezası geldi!

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:38

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 10:38

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilik yapan 65 yaşındaki Ali Kılınç adlı yurttaş, geçtiğimiz günlerde telefonuna gelen mesajla büyük şok yaşadı.

Otoyol A.Ş. tarafından atılan mesajda, "16 H aracınız ile 11.03.2023 23.26 İstanbul İzmir Otoyolu 21 - Köprü gişesinden ihlalli (ödemesiz) geçilmiştir. 15 gün içinde ödeme yapılmazsa bir katı, 45 gün sonra ise 4 katı ceza eklenecektir" ifadeleri yer aldı.

Mesajın öncelikle şaka olduğunu düşünen Kılınç, e-Devlet uygulamasından durumu kontrol etti.

1976 model 47 yıllık traktörünün en fazla 10 kilometre gidebileceğini belirten Kılınç, konuyla ilgili ne yapacağını bilemediğini söyledi.



