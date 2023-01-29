Sahte trafik cezası ödeme sitesiyle dolandırıcılık yaptı
İnternette kurduğu sahte trafik cezası ödeme sitesinden elde ettiği kart bilgileriyle, e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan şüpheli Alparslan K. (49) gözaltına alındı. Şüphelinin satın aldıklarını teslim almaya geldiği kargo şirketinde yakalandığı görüntüler polis kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, çaldığı kart bilgileriyle alışveriş yapan bir kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin internette sahte bir trafik cezası ödeme sitesi kurduğu, buradan ödeme yapmak isteyen kişilerin kart bilgilerini kaydettiği tespit edildi.
Polis yaptığı takiple şüphelinin, mağdurların kart bilgilerini kullanarak e-ticaret sitelerinde alışveriş yaptığını belirledi. Şüphelinin yakalanmamak için adres vermediği, satın aldıklarını bir kargo şirketinin bürosundan teslim aldığı belirlendi.
YAKALANDIĞI ANLARI KAMERALAR KAYDETTİ
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy'deki bir kargo şirketi bürosunda suçüstü yapmak için önlem aldı. Çalıntı kart bilgileriyle satın aldığı ziynet eşyası ve cep telefonlarını teslim almaya gelen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyet sorgusu sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin İstanbul'da 4, Türkiye genelinde 9 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi. Şüphelinin altın, ziynet eşyası ve cep telefonu satın aldığı, bunları da sattığı tespit edildi.
Şüpheli Alparslan K.'nin daha önce de 8 suç kaydı olduğu belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dehşet saçan polis hakkında yeni gelişme
- İsveç'ten NATO kararı
- 'Yeni sistem kronometreyi sıfırladı'
- AKP'nin kalesi Kayseri'de 600 kişi İYİ Parti'ye katıldı
- Otobüs uçuruma devrildi: 25 ölü
- 'Bilecik'e başka bir şey için geldim...'
- Uğur Dündar'dan yıllar sonra gelen Deniz Baykal itirafı
- Altılı masadan Erdoğan'a sert yanıt
- Esra Erol'un ağzı açık kaldı: Duvardaki erkeklerle...
- Demirtaş'tan zor Cumhur İttifakı sorusu