Yılların bitmeyen tartışması, hutbelerde Atatürk’ün anılmaması

Diyanet’in yine bir milli bayramdan önce paylaştığı cuma hutbesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anılmaması tepki çekerken, TBMM kayıtlarında AKP iktidarı boyunca Atatürk’ün anılmadığı cuma hutbeleriyle ilgili defalarca soru önergesi verildiği görülüyor. Örneğin, 2004’te Meclis Camii’nde 30 Ağustos’la ilgili okunan cuma hutbesinde neden Atatürk’ün anılmadığı sorulunca “Meclis çalışmalarının yoğunluğu sebebiyle hutbenin kısaltıldığı” belirtiliyor.

2024’te Atatürk’ün genel olarak neden hutbelerde anılmadığı sorulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyanet’in her mevlit, hatim ve benzeri programda başta Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilere dua ettiğini söylüyor.

Son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi yayımlanan cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’e yine yer vermediği için tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, yıllardır milli bayramlarda ve 10 Kasımlarda paylaştığı hutbeler nedeniyle tartışma konusu oluyor.

TBMM kayıtlarına bakıldığında, hutbelerde Atatürk’ün anılmamasının AKP dönemi boyunca soru önergelerine konu olduğu görülüyor. Örneğin; 2004’te 27 Ağustos’ta Meclis Camii’nde okunan cuma hutbesini Meclis gündemine taşıyan dönemin CHP Ordu Milletvekili Sami Tandoğdu, bir soru önergesi ile hutbede 30 Ağustos’la ilgili bölümlerde neden Atatürk’ün adının anılmadığını sordu.

Dönemin Devlet Bakanı Mehmet Aydın da önergeye verdiği yanıtta hutbenin tam metninde Atatürk’ün anıldığını ancak “Meclis çalışmalarının yoğunluğu sebebiyle cami görevlileri tarafından hutbelerin kısaltılarak okunduğunu” belirtti. Aydın, “münferit de olsa yaşananı tasvip etmelerinin mümkün olmadığını” söyledi.

ARINÇ VE BOZDAĞ’DAN SAVUNMA

2013 yılında ise CHP Kırıkkale Milletvekili Turgut Dibek, dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü haftasında paylaşılan cuma hutbesinde neden Atatürk’ün adının anılmadığını sordu. O zaman Başbakan Yardımcısı olan Bülent Arınç, önergeye verdiği yanıtta “Hutbede Atatürk’ün isminin anılmadığı şeklindeki iddialarla konuyu Atatürk karşıtlığı gibi bir noktaya inhisar etmek, bu gibi durumlarda kasıt aramak iyi niyetle bağdaşmamaktadır” dedi. Aynı yıl benzer bir soruyla karşılayan dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da “bu gibi durumlarda kasıt aramanın iyi niyetle bağdaşmadığını” söyledi.

DİYANET HER PROGRAMINDA ANIYORMUŞ

2017 yılında CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, cuma gününe denk gelen 10 Kasım’da yayımlanan hutbede neden Atatürk’e değinilmediğini dönemin başbakanı Binali Yıldırım’a sordu. Yıldırım önergeye yanıt vermedi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 2019’da 30 Ağustos haftası paylaşılan cuma hutbesinde Atatürk’ün adının neden anılmadığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. Oktay da önergeye dönüş yapmadı. Meclis’in yeni yasama döneminde ise CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 2024’te milli bayramlarda ve 10 Kasım’da cuma hutbelerinde neden Atatürk’ün adının anılmadığını sordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyanet’in her mevlit, hatim ve benzeri programlarda başta Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilere dua ettiğini söyledi. Yılmaz ayrıca kurumun her yıl milli bayramlarda paylaştığı mesajlarda Atatürk’ü “ismi zikrederek andığını” kaydetti.