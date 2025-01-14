Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
Gazeteci Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi. Özdil, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi. Özdil, İstanbul'daki Acıbadem Altunizade Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.
YARIN ANJİYO YAPILACAK
Bugün yapılan operasyonla kalp damarlarından biri açılan Özdil'e yarın da anjiyo yapılacağı öğrenildi. Yarınki operasyonda iki damarın daha açılacağı bildirildi.
AKŞENER'DEN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, X hesabından yaptığı paylaşımla Özdil'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Akşener, "Geçirmiş olduğu kalp krizi sebebiyle yoğun bakıma alınan değerli gazeteci Yılmaz Özdil Bey’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah’tan acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Geçirmiş olduğu kalp krizi sebebiyle yoğun bakıma alınan değerli gazeteci @Yilmaz_Ozdill Bey’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah’tan acil şifalar temenni ediyorum.— Meral Akşener (@meral_aksener) January 14, 2025
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